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Кабмин выступил за признание ядерной энергии безуглеродной

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Правительство будет добиваться глобального признания атомной энергии безуглеродной и отвечающей климатическим целям. С такой инициативой выступила вице-премьер Виктория Абрамченко в докладе Владимиру Путину о продвижении российских интересов в сфере климата на международной арене в 2021 году. Документ есть в распоряжении «Известий», его подлинность подтвердил представитель вице-премьера.

Кроме того, доклад включает следующие инициативы:

• Блокировка попыток отдельных стран придать глобальный характер своим национальным стандартам;

• Продвижение подхода о праве каждого государства самостоятельно определять цели, темп и направления политики по борьбе с изменениями климата;

• Недопущение ограничения конкуренции и установления барьеров в сфере торговли под предлогом решения вопросов климатической повестки;

• Повышение роли России в мировом противодействии глобальному потеплению за счет продвижения применяемых в нашей стране стандартов по оценке выбросов и поглощению парниковых газов, а также практик по внедрению низкоуглеродных видов топлива;

• Привлечение «зеленых» капиталовложений путем обозначения секторов и регионов с благоприятным инвестклиматом для них.

Основываясь на перечисленных задачах, Минэкономразвития поручено подготовить проект директив представителям России в профильных международных организациях, следует из доклада. Это позволит сформировать единую национальную позицию и защитить экономические интересы страны.

Для России признание безуглеродного характера атомной энергетики открывает возможности как в части достижения национальных целей, так и в плане экспортного потенциала, заявили «Известиям» в Минэке. Там выступают за то, чтобы каждая страна могла самостоятельно выбирать оптимальные средства достижения климатических целей. Впрочем, в ведомстве допустили, что для координации действий могут быть выработаны общие для всего мира подходы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Атомный взгляд: кабмин выступил за признание ядерной энергии безуглеродной

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