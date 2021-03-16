В США рассказали о вертолетной пушке-«убийце» российских «Панцирей»

Разведывательно-ударные вертолеты FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft) ВВС США будут оснащены 20-миллиметровой пушкой, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Оружие создано на основе 30-миллиметровой пушки М230 ударного вертолета АН-64 Apache. Отмечается, что, в частности, она позволит уничтожить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1».

«В качестве разведывательного вертолета FARA будет перемещаться по линии фронта и даже устремляться в тыл противника, активно выискивая вражеские цели и поражая внезапные угрозы быстрыми очередями 20-миллиметровых снарядов», — сказано в сообщении.

Разработкой пушки занимается компания Northrop Grumman.

В марте прошлого года компания Boeing представила внешний вид вертолета FARA. Он оснащен одним двигателем, основным винтом из шести лопастей и еще двумя винтами в хвосте, кабиной экипажа с тандемной компоновкой, модульной панелью управления.