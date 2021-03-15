Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Японии
Спорт
В МОК рассказали о выборе композиции вместо гимна РФ на играх в Токио
Мир
Байден выдвинул Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
Мир
Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами
Происшествия
Восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Наука
Испанские ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом COVID-19
Спорт
Капризова назвали первой российской звездой недели НХЛ
Экономика
Новак анонсировал начало действия скорректированного демпфера на топливо
Мир
ЕС выступил за обновление соглашения по миграции с Турцией

Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Москве, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 15 марта.

Возьмут к ноге: в России ужесточают правила выгула собак
Прогулка в неположенном месте может закончиться штрафом

Инцидент произошел вечером в понедельник в одном из жилых домов на улице Новгородская. Двухлетняя девочка вместе с матерью находилась на лестничной клетке, когда на них напала немецкая овчарка. Отмечается, что животное было без намордника.

«Хозяин животного не смог оказать сопротивление, в результате ребенок госпитализирован в медицинское учреждение», — сказано в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины происшествия, будет дана оценка соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными и ветеринарных правил.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

14 марта следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки, которая выпала из окна на западе Москвы. Тело подростка обнаружили под окнами жилого дома со следами собачьих укусов и травмами от падения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021