Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Москве, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 15 марта.

Инцидент произошел вечером в понедельник в одном из жилых домов на улице Новгородская. Двухлетняя девочка вместе с матерью находилась на лестничной клетке, когда на них напала немецкая овчарка. Отмечается, что животное было без намордника.

«Хозяин животного не смог оказать сопротивление, в результате ребенок госпитализирован в медицинское учреждение», — сказано в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины происшествия, будет дана оценка соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными и ветеринарных правил.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

14 марта следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки, которая выпала из окна на западе Москвы. Тело подростка обнаружили под окнами жилого дома со следами собачьих укусов и травмами от падения.