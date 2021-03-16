Дальний Восток получит ЗРК «Тор-М2»

Министерство обороны РФ приняло решение вооружить зенитные подразделения Восточного военного округа новейшими ЗРК «Тор-М2». Об этом «Известиям» сообщили в военном ведомстве.

Главным отличием «Тор-М2» от вариантов предыдущего поколения стала новая зенитная ракета 9М338К. На боевой машине смогли разместить сразу 16 ракет, при этом дальность поражения выросла до 16 км, высота — до 10 км.

«Укрепление восточных рубежей можно считать реакцией на рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В любом случае это своевременный и важный шаг, особенно актуальный на фоне заявлений о возможном размещении американских ракет в Японии», — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин.

Отмечается, что в боевой машине ранее были модернизированы средства связи. Она получила возможность широкополосного подключения к вышестоящим командным пунктами. Увидеть цель с помощью радара «Тор-М2» может за 32 км до приближения.

Кроме того, модульная конструкция боевой машины позволяет использовать разные виды шасси.

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