Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Японии
Спорт
В МОК рассказали о выборе композиции вместо гимна РФ на играх в Токио
Мир
Байден выдвинул Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
Мир
Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами
Происшествия
Восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Наука
Испанские ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом COVID-19
Спорт
Капризова назвали первой российской звездой недели НХЛ
Экономика
Новак анонсировал начало действия скорректированного демпфера на топливо
Мир
ЕС выступил за обновление соглашения по миграции с Турцией

Дальний Восток получит ЗРК «Тор-М2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны РФ приняло решение вооружить зенитные подразделения Восточного военного округа новейшими ЗРК «Тор-М2». Об этом «Известиям» сообщили в военном ведомстве.

В сетях «Птицелова»: ПВО вооружат зенитными комплексами-«автоматами»
Сухопутные войска и ВДВ получат разные версии новейшей техники

Главным отличием «Тор-М2» от вариантов предыдущего поколения стала новая зенитная ракета 9М338К. На боевой машине смогли разместить сразу 16 ракет, при этом дальность поражения выросла до 16 км, высота — до 10 км.

«Укрепление восточных рубежей можно считать реакцией на рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В любом случае это своевременный и важный шаг, особенно актуальный на фоне заявлений о возможном размещении американских ракет в Японии», — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин.

Отмечается, что в боевой машине ранее были модернизированы средства связи. Она получила возможность широкополосного подключения к вышестоящим командным пунктами. Увидеть цель с помощью радара «Тор-М2» может за 32 км до приближения.

Кроме того, модульная конструкция боевой машины позволяет использовать разные виды шасси.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Тор» не подарок: Дальний Восток защитят «зенитные автоматы»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021