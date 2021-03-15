Путин наградил экс-министра транспорта Дитриха орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил бывшего министра транспорта Евгения Дитриха орденом Александра Невского за трудовые успехи. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 15 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить <...> орденом Александра Невского Дитриха Евгения Ивановича — действительного государственного советника Российской Федерации I класса», — говорится в указе.
Помимо этого, орденом Дружбы награжден бизнесмен Сулейман Керимов, а орденом Почета телеведущая Анастасия Чернобровина.
17 января Путин наградил орденом Александра Невского советского и узбекского дипломата, экс-посла СССР в Шри-Ланке Рафика Нишанова.