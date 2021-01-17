Путин наградил дипломата Нишанова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении советского и узбекского дипломата, экс-посла СССР в Шри-Ланке Рафика Нишанова орденом Александра Невского. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 17 января.

«За большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Нишанова Рафика Нишановича», — следует из указа.

Рафик Нишанов с 1970 по 1978 год был чрезвычайным и полномочным послом СССР в Шри-Ланке и Мальдивской Республике.

При Нишанове свою дипломатическую карьеру в Шри-Ланке начинал глава МИД РФ Сергей Лавров в качестве помощника посла.

Ранее, 28 декабря 2020 года, Путин наградил послов России в Сирии, Турции и Узбекистане. В частности, специальный представитель по развитию отношений с Сирией, российский посол Александр Ефимов был удостоен ордена Почета.