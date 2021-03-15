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Минсельхоз России оценил ситуацию на рынке сахара как стабильную

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Минсельхоз РФ не прогнозирует скачкообразного роста цен на сахар в этом году. Об этом 15 марта сообщается на сайте ведомства.

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«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году», — следует из сообщения.

В Минсельхозе отметили, что с декабря 2020 года после подписания соглашения между Минсельхозом, Минпромторгом, производителями и торговыми сетями средняя отпускная цена на сахар составляет около 36 рублей за 1 кг для поставки в розницу. По данным на 10 марта, с начала 2021 года цены производителей на сахар снизились на 1,5%, до 35,9 рубля за 1 кг.

Сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать расширение на 14,4%, до 1,06 млн га, посевных площадей для сахарной свеклы. В связи с этим производство свеклы в текущем году по прогнозам Минсельхоза составит не менее 40 млн т, что позволит получить порядка 6 млн т сахара.

«Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — заверили в Минсельхозе.

Соглашения о фиксированных ценах будут действовать до 31 марта 2021 года.

По данным группы «Русагро», одного из крупнейших российских агрохолдингов, в четвертом квартале прошлого года средняя цена реализации сахара составила 39,2 рубля за 1 кг без НДС, вернувшись на уровень 2016 года после рекордно низких цен в 2019 году: тогда цена сократилась до 36,5 рубля за 1 кг без НДС в первом квартале 2019 года, а к концу года упала до 21,9 рубля за 1 кг.

«Цены реализации сахара на потребительском рынке соответствовали условиям заключенного в декабре 2020 года соглашения по ограничению цены реализации сахара в розницу на уровне 36 рублей за 1 кг с НДС на заводе для сахара в мешках. Объем отгрузок сахара компании в рознице не сократился по сравнению с уровнем прошлого года», — говорится в сообщении «Русагро».

Ранее, 16 декабря прошлого года, Минсельхоз, Минпромторг и производители заключили соглашение о снижении цен на сахар-песок. Стороны договорились об отпускной цене для изготовителей и розничных магазинов.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе 2021-го президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

В перечень социально значимых продуктов вошли говядина, свинина, баранина, курица, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

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