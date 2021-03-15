Toyota выпустит новый кроссовер для Европы

Японская компания Toyota в апреле 2021 года на автосалоне в Шанхае (Китай) представит новый электрический кроссовер. Об этом 15 марта сообщает Motor1.

Отмечается, что речь идет о модели, которая специально разработана для европейского рынка. Автомобиль будет конкурировать с Volkswagen ID.4, Nissan Ariya и другими подобными машинами.

По данным издания, в основе новинки лежит платформа e-TNGA, разработанная совместно с Subaru. Автомобиль может получить передний, задний или полный привод, электрические силовые агрегаты различной мощности, а также аккумуляторные батареи разной емкости.

Новый автомобиль дебютирует в Шанхае в виде концепт-кара, а его серийная версия появится через два года. В дальнейшем линейка электрических машин Toyota нового поколения пополнится маленьким кроссовером, созданным совместно с Suzuki, большим кроссовером, а также седаном и минивэном.

Фото: tmdn.org

26 января сообщалось, что в базе российского Федерального института промышленной собственности были опубликованы патент и изображения нового седана.

Речь идет о Toyota Vios, который продается на рынке Малайзии с 2013 года. В 2020-м машина прошла обновление.