Мужчина и подросток погибли при пожаре в Сочи

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 43-летнего мужчины и его 13-летнего сына при пожаре в Сочи. 39-летняя женщина смогла выбраться из горящего жилья.

Пожар произошел в квартире в Центральном районе Сочи в ночное время. После локализации возгорания в квартире обнаружили тела мужчины и подростка. Мать погибшего ребенка смогла выбраться из пожара, ее жизни ничего не угрожает.

В качестве основной версии специалисты рассматривают короткое замыкание в квартире. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. Следователи назначили проведение судебно-медицинских экспертиз для выяснения точного очага возгорания. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели женщины с двумя детьми при пожаре в Новосибирской области. В доме не работал дымовой извещатель. При осмотре жилья установлено, что очагом пожара могла стать топочная печь.