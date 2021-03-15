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Дело возбудили после гибели трех человек в пожаре под Новосибирском

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Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности местных властей после того, как в доме не сработал дымовой пожарный извещатель и при пожаре погибла женщина с двумя детьми. Об этом в понедельник, 15 марта, пишет региональное управление Следственного комитета России.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
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По его данным, вечером 13 марта в частном доме по улице Безручкова в селе Бобровка Сузунского района произошел пожар. На месте ЧП спасатели во время тушения обнаружили тела хозяйки дома, 1985 года рождения, ее 2-летней дочери и 7-летнего сына. Осмотр места происшествия показал, что предполагаемым очагом пожара явилась топочная печь, расположенная в помещении кухни дома.

Также стало известно, что в доме имелся дымовой пожарный извещатель АДПИ с GSM модулем, установленный сотрудниками администрации Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области. При возгорании датчик не сработал. На этих основаниях в отношении должностных лиц администрации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, обстоятельства произошедшего выясняются.

9 марта следственное управление СК по Сахалинской области возбудило уголовное дел после гибели троих детей в одной из квартир трехэтажного дома в селе Красногорск. Установлено, что 26-летняя мать ушла из дома, оставив без присмотра взрослых на длительное время троих малышей, старшему из которых было всего четыре года. При этом до сентября 2020 года женщина состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства.

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