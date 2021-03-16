Не товарищи: «Оскар» пройдет без российских фильмов

Ни один российский фильм не попал в номинанты «Оскара», хотя шансы были у четырех картин. Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись во мнениях, повлияла ли политика на этот расклад. Впрочем, считают они, непопадание в список документальной ленты «Гунда» Виктора Косаковского и игровой картины «Дорогие товарищи» свидетельствует отнюдь не о достоинствах их конкурентов, а, скорее, о неформатности этих произведений для «Оскара». Что же касается зарубежных лет — в целом итог предсказуем, но относительным сюрпризом стал успех «Манка» Дэвида Финчера, который был обойден вниманием на «Золотом глобусе». «Известия» проанализировали номинации.

Без сексуального разнообразия

Казалось, широкое российское присутствие в шорт-листах главной кинопремии мира почти гарантирует попадание хотя бы кого-то из них в номинанты. Правда Андрей Кончаловский благоразумно воздерживался от комментариев до момента, когда объявят финальные группы соперников. Его «Дорогие товарищи» могли претендовать на приз «Лучший иностранный фильм», но в итоге там картины в основном менее крупных авторов, и выделяется среди них «Еще по одной» Томаса Винтерберга — картина, получившая четыре главных награды Европейской киноакадемии. Теперь, скорее всего, она добавит к ним и «Оскар». Похоже, «Дорогим товарищам», актуальному и яркому высказыванию, элементарно не хватило информационного ресурса: для попадания в оскаровский топ картину нужно продвигать, а этим в достаточной мере не занимались. Правда, фильм получила приз в Венеции и несколько других наград и номинаций, но — недостаточно.

— Как и ожидалось, картина Кончаловского не вошла в номинацию, потому что она все-таки достаточно специфическая. Сейчас делается основная ставка на разнообразие гендерное, сексуальное, а этого разнообразия там нет, — объяснил «Известиям» президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, профессор Кирилл Разлогов.

Не факт, что дело здесь именно в политике, возражает народный артист России Вадим Абрдашитов. По его мнению, так или иначе политика всегда влияет на расклад, но в какой степени — неизвестно. Так или иначе, считает Абрдашитов, картина «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского была достойна представлять нашу страну.

В документальной номинации за «Оскар» могли побороться эстетский веганский манифест Виктора Косаковского «Гунда» и триллер «Добро пожаловать в Чечню», где продюсером и оператором был Аскольд Куров. Формально американский, последний фильм всё же имеет отношение к России, да еще и был в шорт-листе за лучшие визуальные эффекты, потому что в нем впервые в документалистике использовалась новаторская система «наклеивания» лиц актеров на персонажей. Но сейчас в номинантах правит бал румынский «Коллектив», который уже победил в этой категории у Европейской киноакадемии. Эта же картина присутствует в номинации «Лучший иностранный фильм».

Среди претендентов на лучшую анимацию был фильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких», но шансов, что кто-то оценит по достоинству эту монументальную работу, почти не было, «Оскар» предпочитает продукцию студий «Дисней» и «Пиксар». В этом году, очевидно, есть только один фаворит — «Душа», и ему достанется вся слава.

— Я только за «Душу»! — подтвердил «Известиям» неоднократный номинант «Оскара», киноакадемик Константин Бронзит. — И голосовал за нее, и буду голосовать в последнем туре. Уверен, что она и получит. Жаль, что не попал Косаковский со своей «Гундой». Хотя я не очень удивлен. Для Академии этот фильм слишком тяжеловесен. Его не восприняли именно потому, что Косаковский умеет из документального материала делать Кино с большой буквы. В Академии к такому не готовы. А с коротким метром в анимации в этом году совсем беда — выбирать не из чего. Поэтому мне было совершенно всё равно.

Фильмы Кончаловского и Косаковского — высококлассные работы двух больших художников, уверен Андрей Хржановский. В комментарии «Известиям» он тоже высказал сожаление, что они не получили номинации, но отметил, что история кино рано или поздно расставляет всё на свои места.

Политкорректность восторжествовала

Что касается остальных номинаций во главе с «Лучшим фильмом», то здесь сюрпризов не так много. Основной фаворит — «Земля кочевников» китайской американки Хлои Чжао. У картины шесть номинаций, равно как и у фильмов «Отец», «Иуда и черный мессия», «Минари», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой». На одну номинацию меньше у «Девушки, подающей надежды». А лидирует по числу номинаций «Манк» Дэвида Финчера — у него их целых 10, но это ничего не значит. В истории «Оскара» было немало случаев, когда картины с большим количеством номинаций не получали ни одного приза.

Среди фильмов, которых ждали в номинации «Лучший фильм», но которых там не оказалось, стоит назвать «Одну ночь в Майами» (номинации «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая песня» и «Лучший актер второго плана» (Лесли Одом-мл.), «Новости со всех концов света» (четыре номинации), «Борат 2» (две номинации), «Пятеро одной крови» (только за музыку выдвинули) и «Душа», которую тоже вполне резонно прочили в эту категорию. «Мулан» будет бороться только за «Лучшие костюмы» — между прочим, среди ее «соседей» «Пиноккио» Маттео Гарроне. «Мавританца», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Последней капли», «Думаю, как все закончить», «Никогда, редко, иногда, всегда» и многих других знаковых картин года нет ни в одной категории.

Симптоматично, что у важнейшего релиза прошлого года «Довод», символически открывшего кинотеатры после локдауна, тоже с «Оскаром» не заладилось. У него лишь одна номинация — лучшему художнику-постановщику (там, правда, фигурируют два имени — Нэйтан Краули и Кэти Лукас). Ни виртуозная игра Кеннета Браны, ни пробирающая музыка Людвига Горанссона, ни операторские кульбиты Хойте Ван Хойтемы не убедили голосующих дать им возможность побороться за статуэтку. Кроме того, чисто профессиональные режиссерские достижения Кристофера Нолана в «Доводе» куда более очевидны, чем, например, старания Эмиральд Феннел в «Девушке, подающей надежды» или Ли Айзека Чуна в «Минари». Но — что делать? «Оскар» взял курс на репрезентацию, и по списку номинантов отчетливо заметно, как важно не быть белым мужчиной европеоидной внешности, чтобы попасть туда. И всё равно сейчас начнутся претензии в том, что «Оскар» слишком белый и мужской, и остроты будут сыпаться одна за другой, переходя в мемы и гифки.

— Политкорректность восторжествовала. Она сейчас повсюду, и она, конечно, искажает картину мирового кинопроцесса, — посетовал Кирилл Разлогов.

А болельщикам российского кино придется теперь сосредоточиться на «Белом слоне» и «Нике», где тоже без скандала дело обычно не обходится. За «Оскар» поборемся в следующий раз.