Синоптики предупредили об опасности выхода на лед в Приморье

Синоптики призвали рыбаков отказаться от выхода на лед в ближайшее время в Приморском крае. С усилением ветра специалисты прогнозируют взлом припайного льда.

Южный ветер усилился вечером 15 марта. Из-за этого 16 марта возможен вынос льда в открытую часть залива. Об этом сообщает Vostokmedia. Разрушение льда усиливается в связи с повышением температуры воздуха. Лед становится рыхлым.

В Амурском заливе в течение суток возможны дождь, а также туманы. Толщина припайного льда составляет 50–70 см. В дневные часы температура повысится до +5 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали быстрое таяние снега в течение недели в Москве и Подмосковье. Специалисты обещают колебание температуры и осадков. Столбики термометров будут повышаться до +4 градусов.