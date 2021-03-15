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В Гидрометцентре пообещали быстрое таяние снега в Москве

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Погода в Москве на текущей неделе будет переменчивой, однако при положительных температурах снег начнет быстро исчезать. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ.

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«Будет колебание температуры воздуха и осадков. Такой режим сохранится еще ближайшую неделю», — отметил он в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Его слова приводит «РИА Новости».

Так, столбики термометров днем будут устанавливаться на отметке +2 до +4 градусов, также прогнозируется влажность. Тем не менее, как предупредил синоптик, небольшие морозы ночью сохранятся. При этом контраст температур будет увеличиваться, что приведет к быстрому таянию снега.

По словам Борща, причиной подобных погодных условий является изменение климата — сильное потепление районов Севера и менее интенсивный рост температур в экваториальных широтах.

Накануне в Гидрометцентре сообщили, что температура в столице после аномальных морозов превысила отметку в 0 градусов. Так, в 12:00 14 марта температура воздуха в городе достигла +0,8 градуса. При этом отмечается высокая относительная влажность (87,1%) и облачность, атмосферное давление составляет 743 мм ртутного столба.

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