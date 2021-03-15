Подросток из Орехово-Зуево рассказал о спасении тонувшего ребенка

Восьмиклассник из подмосковного города Орехово-Зуево Тимур Чибиляев рассказал в понедельник, 15 марта, как спас ребенка, тонувшего в реке Клязьме.

Подросток 11 марта шел по Парковскому мосту на тренировку, когда услышал, что кто-то зовет на помощь. Сначала парень подумал, что это шутка, но потом решил все-таки проверить, кто кричит. Он увидел в воде мальчика, который держался руками за кромку льда.

«Кто-то кричит: «Помогите!» Я подумал, что это какая-то шутка, дети играют. Но на самом деле я решил проверить: там был друг пострадавшего. Я вижу, что пострадавший цепляется за лед и тонет. Я подбежал, другие взрослые люди подбежали», — цитирует Чибиляева телеканал «360».

По его словам, он двинулся по льду к тонущему ребенку, подал ему руку и вытащил из воды. Затем он передал спасенного взрослым, которые повели его в подъезд отогревать, а сам отправился по своим делам.

Чибиляев добавил, что в момент спасения тонущего не боялся сам уйти под лед. Он объяснил свой поступок добротой.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что школьника наградили за спасение двух детей, которые чуть не утонули в Тверской области. 15-летнего мальчика наградили медалями «За проявленное мужество» и «За спасение погибающих на водах».