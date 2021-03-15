Молочный союз России и оператор «Честного знака» договорились об усилении подготовки к маркировке

Оператор «Честного знака» и Молочный союз России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения маркировки молочной продукции. Его цель – безболезненный переход предприятий молочной отрасли на маркировку.



«Опыт показывает, что успешность внедрения маркировки зависит от двух факторов – заблаговременной подготовке и полной информированности. Именно на это направлено наше соглашение, ведь оператор заинтересован в том, чтобы предприятиям было комфортно. Сейчас в «Честном знаке» 1200 производителей. Основное внимание – на заводы по производству мороженого и сыра, ведь они вступают в маркировку первыми. Рассчитываем, что взаимодействие с Молочным союзом позволит снять много вопросов», - сказал гендиректор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.



«Соглашение – лишь формализация нашего сотрудничества. Ведь Молочный союз России активно участвовал и в эксперименте по маркировке молока, и в разработке дорожной карты. Именно поэтому мы добились отсрочки для прослеживаемости по цепочке – и ЦРПТ пошел нам навстречу. Рассчитывать на перенос сроков не нужно, необходимо максимально активно протестировать необходимые процессы», - сказала председатель совета директоров Молочного союза России Людмила Маницкая.



Правила маркировки молочной продукции утверждены постановлением правительства №2099 от 15.12.2020. Они предусматривают начало обязательной маркировки сыра и мороженого с 1 июня 2021 года, продукции сроком годности более 40 дней – с 1 сентября 2021 года, продукции сроком годности менее 40 дней – с 1 декабря 2021 года. При этом учет по партиям планируется вводить с 1 сентября 2022 года, поштучный (кроме скоропортящейся продукции) – с 1 декабря 2023 года. С 20 января все желающие предприятия могут маркировать любую продукцию в добровольном порядке, до наступления обязательности оператор выдает коды бесплатно.