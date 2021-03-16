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Новости компаний
В России началось серийное производство автобусов на сжиженном природном газе

В России началось серийное производство автобусов на сжиженном природном газе

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На Ликинском автобусном заводе, который входит в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски, началось серийное производство автобусов на сжиженном природном газе. Первые семь машин ЛиАЗ-5292 LNG доставлены в Челябинск, где осенью 2020 года были успешно проведены испытания этой модели. Сейчас тестовую эксплуатацию ЛиАЗ-5292 LNG проводят в Санкт-Петербурге, сообщили «Известиям» 15 марта в компании.

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Отмечается, что низкопольная модель ЛиАЗ-5292 LNG — это первый автобус большого класса на новом типе топлива, который сертифицирован и серийно выпускается в России.

«Технологии, применяемые в автобусе, сохраняют постоянную температуру топлива –160 °С и гарантируют отсутствие чувствительности топлива к температуре окружающей среды. Топливный бак расположен в заднем свесе машины, что обеспечивает быстрый и удобный доступ к техническому обслуживанию без необходимости демонтажа емкости», — рассказали в «Группе ГАЗ».

Новая модель автобуса рассчитана на перевозку 111 пассажиров. К преимуществам данного автобуса относятся низкий уровень пола, просторная накопительная площадка, система книлинга (наклон в сторону дверей на остановке для удобства посадки/высадки пассажиров), климат-контроль, USB-порты и видеонаблюдение. Также ЛиАЗ-5292 LNG оборудован для маломобильных пассажиров.

Использование в качестве топлива сжиженного газа позволяет сократить затраты примерно в два раза. Кроме того, природный газ является значительно более экологичным по сравнению с дизелем и бензином.

«Каждая модель перед началом серийного производства проходит длительные испытания для обеспечения безопасности и надежности: на испытательных полигонах, в сложном рельефе, в условиях тестовой эксплуатации на реальных маршрутах», — добавили в компании.

Ликинский автобусный завод вошел в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски в 2005 году. За это время там был создан первый в России электробус и газовый автобус, запущено производство туристических автобусов «Вояж» и «Круиз». Здесь же впервые изготовили первый отечественный автобус-«гармошку». Два года назад по заказу Московской области на предприятии начали производство пригородных автобусов.

У завода есть ряд технологических преимуществ, которые появились благодаря инвестиционной программе, стартовавшей более 10 лет назад по инициативе Олега Дерипаски. Сегодня Ликинский автобусный является лидером среди производителей автобусов большого и особо большого классов, выпуская широкую линейку транспорта вместимостью от 73 до 200 пассажиров.

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