Пользователей WhatsApp предупредили об ограничении функций

В мессенджере WhatsApp началось обновление правил пользования и политики конфиденциальности. Пользователям приложения начали приходить в понедельник, 15 марта, уведомления с требованием принять новые правила.

Из уведомления следует, что если пользователь откажется от обновленных правил, то он по-прежнему сможет получать сообщения и звонки, однако не сможет их читать и отвечать на них.

«В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения», — говорится в уведомлении.

Отмечается, что для того, чтобы дальше пользоваться полным функционалом приложения, необходимо согласиться с обновленными правилами и политикой конфиденциальности.

В конце февраля стало известно, что WhatsApp ограничит клиентов, которые не примут новые правила. Сообщалось, что неактивные аккаунты, которые не примут правила в течение продолжительного времени, удалят. Изменения вступят в силу 15 мая.

В начале января WhatsApp изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему социально сети Facebook и его «семейство приложений» для анализа их привычек и вкусов.