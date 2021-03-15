Пик паводка ожидают в Удмуртии в третьей декаде апреля

В ГУ МЧС по Удмуртии рассказали, когда ждать пика паводка в республике в 2021 году. Он придется на третью декаду апреля и, по предварительным данным, затронет майские праздники.

По словам начальника ведомства Петра Фомина, которые приводит ИА «Сусанин», вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля, а пик паводка — с 20 по 29 апреля.

Взрывные работы планируется провести в четырех районах Удмуртии: Балезинском, Глазовском, Кезском и Сюмсинском. На водоемах установят дополнительные посты наблюдения.

Агентство напоминает, что весной 2016 года населенный пункт Балезино оказался частично затоплен из-за активного таяния снега и льда.

3 марта сообщалось о том, что режим повышенной готовности действует на всех водных объектах России. В регионах идет активная подготовка к половодьям и паводкам. Пока на всей территории России штатная ситуация, обстановка стабильная.