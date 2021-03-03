Режим повышенной готовности действует на всех водных объектах России

На всех водных объектах в России действует режим повышенной готовности. В регионах готовятся к половодьям и паводкам. Сейчас на всей территории России штатная ситуация, обстановка стабильная, сообщает телеканал «Известия». В водохранилищах есть запас для пропуска воды. Готовится обследование гидротехнических сооружений. В средней полосе выпало большое количество снега. Эксперты опасаются, что резкое затяжное потепление может привести к сильным паводкам. Особое внимание уделяют ситуации на Дальнем Востоке. Толщина льда на реках в этом году больше обычной.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.