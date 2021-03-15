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Запрет на вылов нескольких видов рыб ввели в Ростовской области

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В Ростовской области с понедельника, 15 марта, ввели запрет на вылов некоторых видов рыб: судака, тарань и плотвы. Ограничения продлятся вплоть до 30 апреля. Это связано с периодом нереста.

Как уточняет RostovGazeta, тарань и плотву в этот период запрещено ловить в Азовском море и в Таганрогском заливе, а также в реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС. На реку Маныч ограничения не распространяются. Запрет на вылов рыбца в области будет действовать с 15 апреля по 15 июня.

Осенью 2020 года сообщалось, что запасы промысловой рыбы сократились из-за резкого осолонения Азовского моря. Так, по данным Азовского НИИ рыбного хозяйства, с 2015 года величина запасов тарани снизилась с 8,4 тыс. т до 2,2–2,9 тыс. т и в настоящее время не превышает 2 тыс. т. Запасы леща в среднем составляют 500–600 т в год.

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