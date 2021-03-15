Минздрав напомнил о необходимости соблюдения мер против COVID-19

Россия эффективно борется с коронавирусом, но полностью пандемию победить еще не удалось, поэтому необходимо соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом 15 марта заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья «Военная медицина».

По ее словам, на вызовы во всех регионах страны Минздрав оперативно реагировал совместно с Минобороны.

«У меня на столе, на столе министра всегда лежала сводка по федеральным округам бригад, которые готовило Министерство обороны послать в те или иные субъекты РФ. Это работало без каких-либо границ, без каких-либо непониманий с нашей и взаимной стороны, что позволило, на мой взгляд, очень эффективно справляться с первой-второй волной пандемии», — рассказала она.

По словам Семеновой, пандемия еще полностью не побеждена, поэтому необходимо соблюдение всех правил и ограничений. Чиновница поблагодарила медиков Минобороны, подчеркнув, что все задачи по борьбе с вирусом решались оперативно.

Пандемия коронавируса началась зимой 2020 года. В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что 32 госпиталя ведомства готовы принять пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также была создана группировка из 30 тыс. военных для борьбы с распространением COVID-19. Был сформирован и резерв из 17 сводных отрядов для помощи регионам. Также Минобороны построило несколько многофункциональных медицинских центров в регионах.

Первый многофункциональный медицинский центр был сдан 17 апреля в Нижнем Новгороде.

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