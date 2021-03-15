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Минздрав напомнил о необходимости соблюдения мер против COVID-19

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Россия эффективно борется с коронавирусом, но полностью пандемию победить еще не удалось, поэтому необходимо соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом 15 марта заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья «Военная медицина».

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По ее словам, на вызовы во всех регионах страны Минздрав оперативно реагировал совместно с Минобороны.

«У меня на столе, на столе министра всегда лежала сводка по федеральным округам бригад, которые готовило Министерство обороны послать в те или иные субъекты РФ. Это работало без каких-либо границ, без каких-либо непониманий с нашей и взаимной стороны, что позволило, на мой взгляд, очень эффективно справляться с первой-второй волной пандемии», — рассказала она.

По словам Семеновой, пандемия еще полностью не побеждена, поэтому необходимо соблюдение всех правил и ограничений. Чиновница поблагодарила медиков Минобороны, подчеркнув, что все задачи по борьбе с вирусом решались оперативно.

Пандемия коронавируса началась зимой 2020 года. В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что 32 госпиталя ведомства готовы принять пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также была создана группировка из 30 тыс. военных для борьбы с распространением COVID-19. Был сформирован и резерв из 17 сводных отрядов для помощи регионам. Также Минобороны построило несколько многофункциональных медицинских центров в регионах.

Первый многофункциональный медицинский центр был сдан 17 апреля в Нижнем Новгороде.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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