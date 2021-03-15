Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Су-34 выступили в роли врага в ходе учений на Урале
Мир
В аэропортах Пекина отменены более 420 рейсов из-за песчаной бури
Экономика
Курс доллара на Московской бирже снизился в начале торгов
Мир
Шесть человек погибли из-за песчаной бури в Монголии
Спорт
Теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира
Общество
В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей
Происшествия
В Приморье вандалы разрисовали стелу героев Великой Отечественной войны
Общество
Дело возбудили после гибели трех человек в пожаре под Новосибирском
Спорт
Петр Ян указал на двойные стандарты судейства в UFC

В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс для сельских жителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов 15 марта предложил создать Крестьянский кодекс, который стал бы своего рода учебником для сельских жителей.

В добром здравии: как сельское хозяйство России пережило эпидемию
Минувший год для российского АПК оказался на редкость успешным, но состояние отрасли еще далеко от идеала

«Напрашивается Крестьянский кодекс. В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить», — рассказал Харитонов «РИА Новости».

Он отметил, что в кодексе можно было бы прописать «все возможности и шаги, все возможные издержки», чтобы живущие и работающие на земле граждане могли «себя чувствовать спокойно». По его словам, в свод могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, качества и цен производимой продукции, пишет «Газета.ру».

«Это вроде как «Родная речь», как учебник, когда открыл — и на все есть ответы сразу», — пояснил глава комитета.

Харитонов добавил, что нынешнему созыву Госдумы осталось работать примерно четыре месяца, а на подготовку такого законодательного акта уйдет много времени. Однако, по мнению депутата, к этому нужно стремиться.

20 февраля сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму законопроект «О семеноводстве», который был одобрен одобренный на заседании 18 февраля. Документ регулирует оборот семян на территории РФ и устанавливает требования к качеству продукции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021