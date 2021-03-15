В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс для сельских жителей

Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов 15 марта предложил создать Крестьянский кодекс, который стал бы своего рода учебником для сельских жителей.

«Напрашивается Крестьянский кодекс. В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить», — рассказал Харитонов «РИА Новости».

Он отметил, что в кодексе можно было бы прописать «все возможности и шаги, все возможные издержки», чтобы живущие и работающие на земле граждане могли «себя чувствовать спокойно». По его словам, в свод могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, качества и цен производимой продукции, пишет «Газета.ру».

«Это вроде как «Родная речь», как учебник, когда открыл — и на все есть ответы сразу», — пояснил глава комитета.

Харитонов добавил, что нынешнему созыву Госдумы осталось работать примерно четыре месяца, а на подготовку такого законодательного акта уйдет много времени. Однако, по мнению депутата, к этому нужно стремиться.

20 февраля сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму законопроект «О семеноводстве», который был одобрен одобренный на заседании 18 февраля. Документ регулирует оборот семян на территории РФ и устанавливает требования к качеству продукции.