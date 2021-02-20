В Госдуму внесли законопроект о семеноводстве в России

Правительство России внесло в Госдуму законопроект «О семеноводстве», одобренный на заседании 18 февраля.

Документ регулирует оборот семян на территории страны и устанавливает требования к качеству продукции.

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что семеноводство — стратегическая отрасль, являющаяся основой как в АПК, так и в лесном хозяйстве. Ежегодная потребность Российской Федерации в семенах, по разным оценкам, составляет от 10 до 14 млн т.

«С учетом потребности страны в семенах в таких масштабных объемах, формирование прозрачного, свободного от фальсификата и ГМО рынка качественных и безопасных семян — задача архиважная, от успешного решения которой зависит продовольственная безопасность страны и качество продукции», — сказала Абрамченко.

Важнейшей новеллой законопроекта являются меры по противодействию ввозу на территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных семян и по проведению оценки посевов семян сельскохозяйственных растений на наличие в них генно-инженерно-модифицированных организмов, отметил вице-премьер.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено установление порядка проведения аудита лабораторий иностранных государств по испытанию семян. Минсельхозу совместно с Россельхознадзором предстоит продолжить работу с ЕЭК по вопросу установления на уровне ЕАЭС порядка ввоза и перемещения генно-инженерно-модифицированных семян сельскохозяйственных растений и контроля за их обращением на территории ЕАЭС.

Ранее 17 февраля первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заявил, что дефицита минеральных удобрений в агропромышленном комплексе России в 2021 году не ожидается.