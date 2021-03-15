Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
У православных христиан начался Великий пост
Армия
Экипажи дальней авиации ВКС отработали дозаправку в воздухе
Мир
Сирия надеется на возвращение в ЛАГ до конца этого года
Наука
«Вектор» намерен зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году
Мир
В Сирии сообщили о ракетном ударе по цистернам с нефтью
Общество
Врач рассказала о правилах эффективного сна
Армия
Минобороны РФ заявило о продолжении контактов с западными партнерами
Мир
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Спорт
Российские саблисты победили в командных соревнованиях в Будапеште

В Роскачестве назвали опасные ошибки при зарядке смартфона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина в беседе с корреспондентом «Российской газеты» в воскресенье, 14 марта, рассказала, какие ошибки пользователей при зарядке смартфонов могут привести к преждевременному износу аккумулятора гаджета.

По словам специалиста, не следует оставлять смартфон на зарядке ночью, вместо этого лучше заряжать его перед сном заранее и потом включать режим экономии батареи.

Модель для разборки: продавцы смартфонов начали демпинговую войну
Ритейлеры выставили флагманы на распродажу на фоне скромных успехов в начале года

Помимо этого, не рекомендуется заряжать гаджет в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой, отмечает телеканал «360». Насибулина также предостерегла владельцев смартфонов от использования китайских «универсальных зарядок» и посоветовала использовать оригинальные адаптеры, сообщает телеканал «Звезда». Также эксперт призвала пользователей не дожидаться полной разрядки гаджета.

«Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10–15%. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%», — пояснила аналитик.

Если смартфон разряжается слишком быстро, эксперт призвала проверить статистику потребляемой энергии в настройках гаджета. В случае если проблема становится более ощутимой, смартфон следует отнести в ремонт, пишет сайт kp.ru.

Как пишет НСН, при покупке зарядного устройства нужно знать максимальную мощность зарядки телефона, а также поддерживает ли он функцию быстрой зарядки. Эти сведения можно узнать в интернете, вбив в поиск модель телефона.

12 марта доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев дал советы, как безопасно очистить память смартфона, чтобы он не зависал. По словам специалиста, прежде всего следует почистить оперативную память. Для этого можно воспользоваться встроенными средствами очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных настройках. Еще одним из способов освободить память смартфона является очистка кэша работающих приложений, которые запущены в настоящее время.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021