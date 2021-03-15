В Роскачестве назвали опасные ошибки при зарядке смартфона

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина в беседе с корреспондентом «Российской газеты» в воскресенье, 14 марта, рассказала, какие ошибки пользователей при зарядке смартфонов могут привести к преждевременному износу аккумулятора гаджета.

По словам специалиста, не следует оставлять смартфон на зарядке ночью, вместо этого лучше заряжать его перед сном заранее и потом включать режим экономии батареи.

Помимо этого, не рекомендуется заряжать гаджет в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой, отмечает телеканал «360». Насибулина также предостерегла владельцев смартфонов от использования китайских «универсальных зарядок» и посоветовала использовать оригинальные адаптеры, сообщает телеканал «Звезда». Также эксперт призвала пользователей не дожидаться полной разрядки гаджета.

«Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10–15%. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%», — пояснила аналитик.

Если смартфон разряжается слишком быстро, эксперт призвала проверить статистику потребляемой энергии в настройках гаджета. В случае если проблема становится более ощутимой, смартфон следует отнести в ремонт, пишет сайт kp.ru.

Как пишет НСН, при покупке зарядного устройства нужно знать максимальную мощность зарядки телефона, а также поддерживает ли он функцию быстрой зарядки. Эти сведения можно узнать в интернете, вбив в поиск модель телефона.

12 марта доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев дал советы, как безопасно очистить память смартфона, чтобы он не зависал. По словам специалиста, прежде всего следует почистить оперативную память. Для этого можно воспользоваться встроенными средствами очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных настройках. Еще одним из способов освободить память смартфона является очистка кэша работающих приложений, которые запущены в настоящее время.