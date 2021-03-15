Китайские игрушки могут стать недоступны для покупки онлайн

Дешевые китайские игрушки, продаваемые на зарубежных сайтах, могут пропасть из оборота в РФ. С июля 2021-го до конца 2022-го Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает провести на территории ЕАЭС эксперимент. Продаваемые на иностранных онлайн-площадках игрушки, которые поступают в союз, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность. Об этом сказано в документах комиссии, с которыми ознакомились «Известия». На национальном уровне каждой страны определят регуляторов, которые проследят за исполнением этой нормы.

Пока будет идти эксперимент, такие требования коснутся лишь определенного круга товаров, поступающих из-за рубежа, сказано в проекте. Речь о куклах, игрушечных поездах и животных, наборах конструкторов, головоломках, музыкальных инструментах, мячах, электронных и настольных играх, а также о красках и изделиях для карнавалов. Продающие такие товары в РФ компании должны будут уведомлять покупателей: вся продукция имеет документы о ее соответствии нормам по безопасности ЕАЭС, например, выкладывать эти бумаги на своих интернет-страницах.

В пресс-службе ЕЭК «Известиям» подтвердили, что комиссия подготовила документы о проведении пилотного проекта в странах — участницах ЕАЭС, хотя окончательного решения по этому вопросу еще не принято, уточнил представитель комиссии.

До сих пор в ЕАЭС, в частности в России, регуляторы не предъявляли таких требований к иностранным онлайн-продавцам, отметила в беседе с «Известиями» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. А это значит, что сейчас потребители могут столкнуться с некачественной и небезопасной продукцией. Зачастую речь идет о дешевых китайских товарах, которые в среднем стоят около 300 рублей за единицу. Именно эти товары могут исчезнуть из оборота в РФ после запуска эксперимента.

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Китайское предубеждение: дешевые игрушки рискуют исчезнуть из оборота в РФ