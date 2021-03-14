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Российские саблисты победили в командных соревнованиях в Будапеште

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Мужская сборная России по фехтованию на саблях в воскресенье, 14 марта, в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Будапеште взяла золото.

В финале Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко, Константин Лоханов и Вениамин Решетников взяли вверх над соперниками из Германии со счетом 45:43.

Таким образом, российские саблисты завоевали путевку на Олимпийские игры.

В поединке за бронзовые медали сборная Венгрии одолела команду Южной Кореи — 45:40.

15 января Александр Михайлов переизбран на пост президента Федерации фехтования России (ФФР) сроком на четыре года.

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