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Михайлов переизбран на пост главы Федерации фехтования России

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Александр Михайлов переизбран на пост президента Федерации фехтования России (ФРР) на срок четыре года. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе организации.

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Решение вынесено в ходе отчетно-выборной конференции ФРР, прошедшей в пятницу, отмечает ТАСС. Вице-президентом организации избран Ильгар Мамедов. Он является главным тренером российских сборных по фехтованию.

68-летний Михайлов возглавляет Федерацию фехтования России с 2009 года.

В декабре в России прошли выборы руководителей более чем в 15 национальных ассоциациях по летним видам спорта, среди которых волейбол, спортивная гимнастика, легкая атлетика, теннис.

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