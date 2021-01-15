Михайлов переизбран на пост главы Федерации фехтования России

Александр Михайлов переизбран на пост президента Федерации фехтования России (ФРР) на срок четыре года. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе организации.

Решение вынесено в ходе отчетно-выборной конференции ФРР, прошедшей в пятницу, отмечает ТАСС. Вице-президентом организации избран Ильгар Мамедов. Он является главным тренером российских сборных по фехтованию.

68-летний Михайлов возглавляет Федерацию фехтования России с 2009 года.

В декабре в России прошли выборы руководителей более чем в 15 национальных ассоциациях по летним видам спорта, среди которых волейбол, спортивная гимнастика, легкая атлетика, теннис.