Парламентская оппозиция хочет привлечь наблюдателей бесплатно

Парламентская оппозиция планирует привлечь наблюдателей в ходе единого дня голосования (ЕДГ) в 2021 году на основе идеологии, то есть на безденежной основе. Это связано с тем, что партиям может не хватить денег для обеспечения своими наблюдателями всех избирательных участков во время ЕДГ-2021. В ЛДПР «Известиям» рассказали о дороговизне финансирования работы контролеров в течение трех дней. Между тем «Справедливая Россия — За правду» хочет привлечь более 100 тыс. человек, используя не только материальные ресурсы.

«Мы примерно ориентируемся на 100–120 тыс. наблюдателей. Считаем, что здесь вопрос не только материальный, но и идеологический. У нас есть активное молодежное крыло — «Молодежь Справедливой России», которое включается в подбор и обучение наблюдателей», — рассказали «Известиям» в центральном аппарате партии.

Ставку на энтузиазм делают и в КПРФ, считая важным оплачивать только проезд и питание. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с «Известиями» сообщил об ожиданиях партии покрыть «до 95% избирательных участков, кроме самых отдаленных и труднодоступных». Кроме того, он подчеркнул, что в последнее время партия делает ставку на людей, которые приходят работать, исходя из своих идеологических соображений. Тем не менее расходы пойдут на питание и транспорт.

Зато в «Единой России» планируют мобилизовать по два-три наблюдателя на каждый участок. В Общественной палате также обозначили готовность направить людей во все комиссии, однако на местах жалуются на сложность привлечения граждан на безвозмездной основе. Член ЦИК Евгений Шевченко в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что решение о целесообразности проведения многодневного голосования на выборах депутатов Госдумы 19 сентября будет принято Центризбиркомом позже.

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Глаз народа: партии планируют бесплатно привлекать наблюдателей на выборы