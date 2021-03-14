Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
«Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 3:1 в матче «Тинькофф РПЛ»
Спорт
В Госдуме призвали представить Большунова к госнаграде
Спорт
В «Чертаново» прокомментировали нападение на футболиста ЮФЛ «Локомотива»
Мир
Великобритания намерена назвать Россию «самой большой угрозой»
Экономика
Доступ ФНС к банковской тайне не затронет добросовестных граждан
Мир
Двое убиты и не менее 13 ранены при стрельбе в США
Общество
Вирусолог допустил рост числа случаев COVID-19 в России к осени
Спорт
«Краснодар» разгромил «Тамбов» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»
Мир
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Исландии

Стратегические предприятия закроют новейшей системой управления силами ПВО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Центральном военном округе (ЦВО) на боевое дежурство заступила интегрированная система автоматизированного управления силами и средствами противовоздушной обороны (АСУ ПВО). Она объединяет в единый контур зенитные системы С-400, ракетно-пушечные «Панцири» и радиолокационные средства. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, АСУ ПВО уже прошла проверку в ходе учений

«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
Минобороны завершает формирование структуры противовоздушной обороны Приморья

Впервые новейшую автоматизированную систему управления испытали весной текущего года. Под ее «зонтик» попадают весь Урал и Поволжье, а также крупнейшая база российских стратегических бомбардировщиков в Энгельсе.

«Основы этой системы были заложены лет тридцать назад. Сейчас лишь завершается ее реализация с использованием технологий, которые есть на сегодня. <…> Ранее у нас были автоматизированные системы на западном, северо-западном и восточном направлениях. Центр России не имел таких на уровне дивизий и армий ПВО, только на уровне полков. Чтобы полностью завершить сведение войск в единый контур, не хватало сил и средств», — рассказал «Известиям» экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков.

Автоматизация позволяет более грамотно принять обоснованное решение на применение сил и средств — зенитно-ракетных войск, авиации и других. Кроме того, АСУ может управлять разнородными силами и средствами: ВКС, Сухопутных войск, флотскими на приморских направлениях.

Сейчас основную роль в процессе объединения средств в ПВО ВКС играют комплексы АСУ «Фундамент-М», входящие в состав радиотехнических полков. В отличие от предшествующих систем автоматизации «Фундамент-М» универсален и может сопрягаться одновременно с несколькими радиолокаторами разных типов и назначения. Используется он и для наблюдения за авиатрафиком гражданских самолетов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Враг не ПРО: стратегические предприятия РФ закроют единым щитом

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021