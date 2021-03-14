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Железнодорожный туристический маршрут могут запустить в Петербурге

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Со следующей недели РЖД собирается запустить новый железнодорожный туристический маршрут выходного дня Москва — Великий Новгород — Углич — Москва. Не исключено, что в будущем подобный поезд могут запустить из Петербурга. Об этом «Невским Новостям» рассказала член правления Лиги туроператоров города на Неве Марина Любимова.

По её словам, в первую очередь интерес людей будет зависеть от цены и программы, передает телеканал «78». При этом Любимова считает, что интереснее было бы запустить такой поезд даже не в Петербург, а по красивым местам Ленинградской области.

Напомним, Псков признали одним из самых популярных ж/д направлений для путешествий из Санкт-Петербурга на весенние праздники. Рейтинг составил сервис путешествий Туту.ру. Самым популярным направлением из Петербурга стала Москва, куда покупают почти 2/3 билетов.

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