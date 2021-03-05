Псков включен в топ-5 направлений для путешествий из Петербурга
Псков признали одним из самых популярных ж/д направлений для путешествий из Санкт-Петербурга на весенние праздники. Рейтинг составил сервис путешествий Туту.ру.
Самым популярным направлением из Петербурга стала Москва, куда покупают почти 2/3 билетов. Псков расположился на втором месте. Замыкает тройку Сортавала. Также в топ-10 входят Тверь, Петрозаводск, Ярославль, Тула, Апатиты Мурманск, Великие Луки.
Рейтинг поездок отправлением из Москвы возглавляет Петербург. Туда покупают почти 30% билетов на поезда из российской столицы. На втором месте — Нижний Новгород. Доля направления — около 5%.
Третьим по востребованности маршрутом для путешествий на поезде из Москвы оказалось Иваново. В этот город на праздничные дни купили около 3% билетов, пишет Псковская лента новостей.
3 марта сообщалось, что в Ассоциации туроператоров России не исключают включения майских праздников в программу туристического кешбэка.