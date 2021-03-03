За туры на майские праздники могут выплатить кешбэк
В Ассоциации туроператоров России рассказали, что майские праздники могут войти в программу туристического кешбэка. Вернуть деньги можно будет и за поездки в начале лета, сообщает телеканал «Известия». Акция должна начаться в марте, точные даты уточнят позже. В ассоциации заявили, что в рамках акции туристам предложат большое количество вариантов отдыха.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.