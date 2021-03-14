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Библиотека Испании 4 года скрывала пропажу трактата Галилео Галилея

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Национальная библиотека Испании четыре года скрывала пропажу документа. Трактат Галилео Галилея Sidereus nuncius украли в 2014-м. Расследование начали только в 2018-м, а пропажу заменили копией. Трактат создан в 1610 году, его стоимость — €800 тыс. Паузу полиция объяснила желанием собрать больше деталей, передает телеканал «Известия». В краже документа подозревают гражданина Уругвая. По данным следствия, мужчина проявлял интерес к трактату Галилея, а в 2007 году был замешан в краже другого документа из библиотеки. При этом трактат Галилея уже пропадал из Национальной библиотеки Испании в 1987 году. Тогда похищенную рукопись ученого удалось найти через два года.

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