Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Исландии

В Исландии произошел подземный толчок магнитудой 5,1. Он был зафиксирован у побережья страны в 17:15 мск. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 18 км к юго-западу от Рейкьявика. Он залегал на глубине 10 км.

Отмечается, что данных об угрозе цунами не поступало.

Геологическая служба США в свою очередь также зафиксировала землетрясение в Исландии. Однако, по оценке американских сейсмологов, его магнитуда составила 5,3, а очаг залегал примерно в 9 км южнее Рейкьявика.

Накануне землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Грузии в районе села Ончеви края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети. Эпицентр землетрясения был расположен в 2 км к юго-востоку от города Они, очаг находился на глубине 10 км. Данных о погибших и пострадавших не поступало, о разрушениях зданий и конструкций также не сообщалось.