Юристы займутся рассмотрением жалоб на Меган Маркл

Рассмотрением жалобы на Меган Маркл займутся юристы. Букингемский дворец привлек к работе независимую организацию. По данным ряда британских СМИ, ссылающихся на источники близких к королевской семье, жалобу еще в 2018 году подал пресс-секретарь принца Гарри и его супруги Джейсон Кнауф, передает телеканал «Известия». Он отмечал, что герцогов Сассекских нанятые работники не могли вытерпеть. Утверждается, что сотрудники увольнялись из-за поведения Маркл. При этом дело порядка трех лет не рассматривали, поскольку Гарри уговорил пресс-секретаря не давать жалобе ход. Однако на фоне скандального интервью герцогов Сассекских жалобу 2018 года решили изучить детально.

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