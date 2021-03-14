Российский космонавт Корсаков может полететь на Crew Dragon

Сергей Корсаков станет одним из первых участников полета на Crew Dragon. Российский космонавт должен был лететь на «Союзе МС-18». Раннее предполагалось, что на МКС Корсаков отправится 9 апреля, сообщает телеканал «Известия». Теперь же по договоренности с НАСА россиянина заменит Марк Ванде Хай. Разработанный SpaceX по заказу НАСА Crew Dragon отправится на МКС в 2023 году.

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