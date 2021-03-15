Эксперты указали на проблему послеоперационных осложнений в России

Послеоперационные инфекционные осложнения являются одной из самых серьезных проблем в области хирургии. Снизить количество подобных случаев позволят только прозрачная статистика и эпидемиологический аудит. Об этом рассказали эксперты на мастер-классе для медицинских сестер «Безопасность работы в операционном блоке», состоявшемся 13 марта на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» при поддержке компании KARL STORZ.

Специалисты отметили, что инфекции хирургических, ожоговых и травматических ран составляют до 25% от общего числа инфекций, связанных с медицинской помощью (ИСМП). Они развиваются у пациентов во время или вскоре после нахождения в медицинском учреждении. Подобные случаи ухудшают результат хирургического лечения, увеличивают длительность госпитализации и стоимость лечения, а также количество летальных исходов. Однако свести риски к минимуму возможно за счет строгого соблюдения санитарных норм и правил инфекционной безопасности, а также тщательного расследования каждого случая.

«Очень важен эпидемиологический аудит, при котором внешние эксперты оценивают действия медицинской организации по профилактике инфекций, анализируя с этой точки зрения каждый этап операции. К сожалению, в нашей стране такой аудит находится в зачаточном состоянии, а действующая система контроля направлена на наказание врачей и клиник больше, чем на решение проблемы», — сказал врач-дезинфектолог Головного центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России Сергей Лукичев, призвав пересмотреть данный подход.

В то же время эксперты отмечают, что чрезмерный внешний контроль приводит к сокрытию руководством медучреждений и самими врачами случаев послеоперационных осложнений, в связи с чем важен внутренний контроль, ориентированный на реальную оценку и исправление ситуации.

«Причинами нарушений могут быть как недостаточно высокая квалификация медперсонала, так и человеческий фактор, когда невнимательность врачей и сестер вызывается длительными переработками, усталостью и т.д. Управление этими рисками находится полностью в руках самих медработников и руководства клиник, а внешние административные меры должны применяться только для того, чтобы добиться прозрачного учета подобных случаев», — заявил член экспертного совета Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ») Владимир Якименко.

Он отметил, что проблема в основном касается государственных медучреждений, так как частные клиники обычно собирают внутреннюю статистику по ИСМП и эффективно решают проблему самостоятельно, заботясь о собственной репутации.

Своим опытом в этой области в рамках мастер-класса поделились специалисты группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».

«За 10 лет работы в ММЦ «СОГАЗ» был зафиксирован только один случай возникновения послеоперационного осложнения, причем не по вине хирургической бригады. Это очень высокий результат, и добиться его нам помогло четкое выполнение санитарно-эпидемиологических норм, внутренних регламентов и стандартов, применение чек-листов на всех этапах подготовки, проведения операции и в послеоперационном периоде, строгий контроль за работой сотрудников. Так, мы неукоснительно соблюдаем все правила асептики и антисептики, обеспечиваем полную стерильность инструментов, используем одноразовые изделия медицинского назначения, проводим регулярное обследование медработников на предмет наличия инфекций», — отметила главная медицинская сестра ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» Елена Хасанова.

Специалисты указали также на важность обеспечения качественного ухода за пациентом и тщательного соблюдения всех правил в течение реабилитационного периода. По словам заведующего хирургическим отделением ММЦ «СОГАЗ» в Петербурге, научного руководителя мероприятия, к.м.н. Андрея Проценко, огромную роль в предотвращении развития осложнений играют операционные сестры, которые отвечают за безопасность пациента во время и после вмешательства.

«Однако, если учесть риск возникновения индивидуальной реакции организма и роль правильно проведенной реабилитации, ответственность становится коллективной — и врача, и медсестры, и пациента. Работая по международным стандартам и успешно обеспечивая безопасность, мы считаем очень важным делиться своим опытом с коллегами из других медицинских учреждений, проводя такие мастер-классы», — подчеркнул он.

Также в ходе мастер-класса эксперты обсудили конкретные способы снижения рисков возникновения послеоперационных осложнений, санитарно-эпидемиологическое регулирование дезинфекционной деятельности клиник, а также такие актуальные проблемы, как причины и пути решения конфликтов в операционной бригаде, работа с эндоскопическими аппаратами, особенности стерилизации инструментов и многое другое.

Мастер-класс для медицинских сестер «Безопасность работы в операционном блоке» стал 11-м мероприятием собственного научно-образовательного проекта, реализуемого ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» с конца 2018 года. Основной площадкой мастер-класса стал международный медицинский центр «СОГАЗ» в Санкт-Петербурге, в мероприятии приняли участие более 100 медицинских работников из разных регионов страны