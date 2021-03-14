В Госдуме предложили ввести новый налог

В России следует ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» россиян. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Так он прокомментировал намерение Минтруда ограничить «подозрительно бедным» семьям выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» и реально проверять чиновников на соответствие их расходов доходам!» — написал политик.

12 марта Минтруд предложил ограничить получение выплат семьям, которые формально зарабатывают мало, но на деле владеют существенным имуществом — несколькими домами, автомобилями и крупными сбережениями.

Сейчас, чтобы семья могла получить помощь от государства, ее «белые» доходы должны быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Из-за этого выплаты могли получить люди с «серыми» и явно высокими доходами.

Накануне Минтруд сообщил, что размер «детских» выплат планируется увеличить на 50–100% прожиточного минимума в субъекте на ребенка, если базовая сумма начислений не позволяет семье переступить черту бедности. За базовый уровень выплат берется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.