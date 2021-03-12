Минтруд предложил проанализировать выплаты на детей скрывающим доходы семьям

Минтруд предложил ограничить во всей России получение выплат семьям, которые формально зарабатывают мало, но на деле владеют существенным имуществом — несколькими домами, автомобилями и большими сбережениями. Об этом 12 марта говорится в проекте изменений, которые начнут действовать с 1 апреля этого года.

Два источника, близких к правительству, подтвердили «Известиям» подлинность документа.

Источник издания, близкий к Минтруду, заявил, что главное изменение правил назначения пособий для детей от трех до семи лет — это адресность подхода, который выработали на основе обращений регионов и жалоб граждан в ведомство.

В настоящее время, чтобы семья могла получить помощь от государства, ее «белые» доходы должны быть ниже установленной в регионе черты бедности. Отмечается, что из-за этого выплаты могли получить люди с «серыми» и явно высокими доходами.

Накануне Минтруд сообщил, что размер «детских» выплат планируется увеличить на 50–100% прожиточного минимума в субъекте на ребенка, если базовая сумма начислений не позволяет семье переступить черту бедности. За базовый уровень выплат берется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Соответствующий указ в тот же день подписал президент России Владимир Путин.

По действующим условиям программы, чтобы получить помощь от государства, доходы в семье должны быть ниже установленной в регионе черты бедности. Из-за этого адресатами выплат часто становились формально безработные люди с высокими «серыми» доходами.

Одним из главных изменений являются выплаты по 10 тыс. рублей родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, — их не будут учитывать в доходах семьи.

При расчете нуждаемости начнут учитывать детей-студентов. Сейчас при назначении мер поддержки молодые люди не включаются в состав семьи, а доход родителей делится только на несовершеннолетних детей.

Пособие будут начислять и на опекаемых детей, которые сейчас считаются находящимися на государственном обеспечении. Это нововведение Минтруд ранее подтверждал официально.

Кроме того, начинает действовать «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что родители могут получать выплату на ребенка, если сами имеют какой-то источник дохода (не пособия) или у них есть объективные причины не работать.

Если родитель получает стипендию, работает, имеет доход от предпринимательства или пенсию, он может получить пособие.

При отсутствии работы у родителей и других доходов пособия на детей им будут назначать, если на то есть объективные причины. К таким относятся: декрет и отпуск по уходу за ребенком, уход за инвалидом или человеком старше 80 лет, очное обучение в вузе, срочная военная служба, длительное лечение или официальная безработица (надо стоять на учете в центрах занятости), которая длится не более полугода.

Чтобы получить пособие в новых размерах, необходимо будет подать заявление через портал госуслуг. Соцзащита рассчитает необходимый объем выплат и назначит пособие в новом размере. Если выяснится, что семья не соответствует новым критериям, но пособие уже назначено, родители продолжат получать его до истечения срока выплат.