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Игрока юношеской команды «Локомотив» избили после матча

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Подростка из юношеской футбольной команды «Локомотив» Максима Шнапцева избили возле «РЖД-Арены» в Москве после матча с «Чертаново». Об этом 13 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 13 марта. По предварительным данным, подростка избили футболисты «Чертаново» после проигранного матча. Факт избиения также подтвердили в управлении МВД России по Москве.

«В 21:30 в полицию поступила телефонограмма из больницы о поступлении к ним несовершеннолетнего с телесными повреждениями, которые, с его слов, он получил на Большой Черкизовской улице, 125, от известных ему граждан. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 12 марта, стало известно, что бывший футболист сборной России Роман Широков, приговоренный к обязательным работам за избиения арбитра, продал бутсы, в которых он был во время инцидента.

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