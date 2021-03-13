В центре Гамалеи начали испытания препарата против устойчивости к антибиотикам

Центр имени Гамалеи успешно начал третий этап испытаний препарата, который борется с антибиотикорезистентностью. Об этом 13 марта заявил глава центра Александр Гинцбург.

«Сейчас эта разработка уже дошла до третьей стадии клинических испытаний. Это следующее поколение лекарственных препаратов, направленных на преодоление антибиотикорезистенции. Мы сейчас над этим успешно работаем», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По словам Гинцбурга, во время пандемии остро встала проблема устойчивости инфекции к антибиотикам, поскольку люди, находясь в стационаре, заражаются больничными инфекциями, которые все антибиотикорезистентны.

«У нас уже в течение 10 последних лет разрабатываются подходы, которые позволяют создать такие химические соединения, которые не индуцируют образование устойчивости к себе. А, с другой стороны, подавляют очень широкий круг возбудителей внутрибольничных инфекций, которые сейчас полностью устойчивы к антибиотикам», — добавил он.

Ранее Гинцбург рассказал о разработке вакцины от аллергии на орехи.