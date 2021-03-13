Гинцбург рассказал о разработке в России вакцины от аллергии на орехи

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 13 марта, в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщил о разработке вакцины от аллергии на орехи.

«Это у нас в стране разрабатывается, но не в нашем институте, это в институте иммунологии, у академика Хаитова это разрабатывается», — сказал ученый.

Ранее, 2 марта, иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, как спасти жизнь человека при внезапном приступе аллергии.

По словам специалиста, угрозы для жизни не представляют высыпания, а остерегаться стоит системных аллергических реакций, таких как отек слизистых, органов дыхания, выраженные системные заболевания типа анафилактического шока. Сильные анафилактические реакции чаще всего встречаются на лекарственные препараты.