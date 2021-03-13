У трех норвежских врачей образовались тромбы после вакцины AstraZeneca

В Норвегии трое медиков попали в больницу после вакцинации. У привитых AstraZeneca врачей образовались тромбы. Все госпитализированные — молодые люди, передает телеканал «Известия». Ранее такие побочные эффекты наблюдали и в других странах. После подобных сообщений Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca.

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