В Никола-Ленивце проводили Масленицу сожжением замка короналюдоеда

В Никола-Ленивце проводили Масленицу. Праздничные гулянья начались в 11:00 часов дня и продолжились до вечера. В этот раз гостей праздника ждал масштабный перформанс под названием «Масленица. Вакцинация». На территории устраивали хороводы и конкурсы, сообщает телеканал «Известия». Участники ярмарки получали за победу блинкоины, которые могли тратить на угощения. Главным арт-объектом стал замок короналюдоеда. Высота постройки — 24 м. По задумке, перформанс — заговор шаманов от всех болезней. Горело строение хорошо — коронавирус пойдет на спад.

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