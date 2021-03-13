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NASA сообщило о работе астронавтов в открытом космосе

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Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вышли в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции (МКС). Об этом 13 марта говорится в сообщении на странице NASA в Twitter.

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Астронавтам предстоит стравить и переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus.

Гловер и Хопкинс продолжат модернизацию систем связи и охлаждения лаборатории, а также подготовят станцию к модернизации солнечных батарей в конце текущего года.

Работы астронавтов транслируются в прямом эфире. Ожидается, что выход в космос продлится 6,5 часа.

В начале марта NASA опубликовало звуки марсианского ветра. Всего общественности представили три аудиофайла. Первый был записан через 18 часов после посадки американского ровера Perseverance на Марс.

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