В аэропорту Алма-Аты задерживаются рейсы после крушения Ан-26

В аэропорту Алма-Аты рассказали, что, согласно имеющимся данным, падение самолета Ан-26 произошло «в торце взлетно-посадочной полосы». Об этом в субботу, 13 марта, сообщает пресс-служба воздушной гавани на странице в Facebook.

«Сегодня около 17:20 (14:30 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место», — говорится в сообщении.

Государственный телеканал 24kz отмечает, что из-за падения военного самолета задерживаются авиарейсы из Алма-Аты в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию у авиакомпаний.

О крушении самолета Ан-26, который мог принадлежать пограничной службе Казахстана, ранее в субботу сообщили в пресс-службе аэропорта Алма-Аты. В пресс-службе МЧС Казахстана рассказали, что два человека выжили, их госпитализировали в ближайшую больницу Илийского района Алматинской области. Погибли в результате авиакатастрофы четыре человека, всего на борту было шесть пассажиров, пишет «Газета.ру».

В настоящий момент на месте крушения самолета работают 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алма-Аты.

В местном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что устанавливают подробности инцидента.