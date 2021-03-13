Два человека выжили при крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

Два человека выжили при крушении военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

Уточняется, что их госпитализировали в ближайшую больницу Илийского района Алматинской области. Погибли в результате авиакатастрофы четыре человека.

В настоящий момент на месте крушения самолета работают 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алма-Аты, добавили в ведомстве.

«На месте находятся расчеты пожарной части – 11 (1, 2); девять человек, одна единица техники, один кинологический расчет республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО); пять человек, одна единица техники службы спасения г. Алма-Аты», — заявили в пресс-службе.

Возгорание самолета на данный момент ликвидировано, подчеркнули в республиканском МЧС.

О крушении самолета Ан-26, который мог принадлежать пограничной службе Казахстана, ранее в субботу сообщили в пресс-службе аэропорта Алма-Аты.

Как стало известно, самолет летел в Алма-Ату из Нур-Султана и около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку связь с бортом пропала. После этого была объявлена тревога, и аварийно-спасательные службы аэропорта направились на место инцидента. По предварительным данным, самолет упал в торце взлетно-посадочной полосы, пишет «Газета.ру».

В местном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что устанавливают подробности инцидента.