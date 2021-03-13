Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Лыжник Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира
Мир
Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии у белорусов друзей в мире
Мир
Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным
Спорт
Роднина поддержала запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна РФ
Мир
Украинский депутат устроил скандал во время выступления Зеленского
Спорт
Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России
Мир
Стычки начались между оппозицией и полицией в Ереване
Общество
Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову похоронили в Москве

Два человека выжили при крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека выжили при крушении военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

Уточняется, что их госпитализировали в ближайшую больницу Илийского района Алматинской области. Погибли в результате авиакатастрофы четыре человека.

В настоящий момент на месте крушения самолета работают 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алма-Аты, добавили в ведомстве.

Честь командира: капитан Ан-24 спас пассажиров ценой собственной жизни
После отказа двигателя командир принял верное решение о возвращении в аэропорт вылета

«На месте находятся расчеты пожарной части – 11 (1, 2); девять человек, одна единица техники, один кинологический расчет республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО); пять человек, одна единица техники службы спасения г. Алма-Аты», — заявили в пресс-службе.

Возгорание самолета на данный момент ликвидировано, подчеркнули в республиканском МЧС.

О крушении самолета Ан-26, который мог принадлежать пограничной службе Казахстана, ранее в субботу сообщили в пресс-службе аэропорта Алма-Аты.

Как стало известно, самолет летел в Алма-Ату из Нур-Султана и около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку связь с бортом пропала. После этого была объявлена тревога, и аварийно-спасательные службы аэропорта направились на место инцидента. По предварительным данным, самолет упал в торце взлетно-посадочной полосы, пишет «Газета.ру».

В местном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что устанавливают подробности инцидента.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021