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Двое оказались в реанимации после взрыва газа в Карачаево-Черкесии

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Два человека находятся в реанимации после взрыва газа в пункте выдачи интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в минздраве республики.

Отмечается, что еще трое пострадавших будут перевезены в ожоговый центр в Махачкалу. Все потерпевшие получили ожоги лица от 10 до 70%.

«В течение буквально часа, уже договорились, троих везут в Махачкалу в ожоговый центр в машинах скорой помощи в сопровождении врачей-реаниматологов. Двое остаются в реанимации республиканской больницы, у них степень [ожогов] невысокая», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Детей среди пострадавших нет, добавили в министерстве.

Взрыв газа в пункте выдачи интернет-магазина, расположенном в одном из домов на улице Курортная, произошел ранее в субботу.

Как уточнял РЕН ТВ, после взрыва начался пожар. По данным МВД республики, в результате происшествия пострадали пять человек, среди которых один мужчина и четыре женщины.

По факту происшествия региональная прокуратура начала проверку.

В пресс-службе регионального главка МЧС, в свою очередь, уточнили, что пожар уже ликвидирован. Его площадь составила 30 кв. м. На момент прибытия спасателей к месту ЧП все пятеро пострадавших были отправлены в городе Черкесск в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу. Туда же направились ведомственные психологи для работы с родственниками пострадавших.

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