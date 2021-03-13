Пятеро пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

Пять человек госпитализированы после взрыва в пункте выдачи интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. Об этом 13 марта говорится в сообщении на странице в Instagram МВД по республике.

«13 марта в 11:18 в г. Усть-Джегута, по ул. Курортная, по предварительной информации, в одном из не жилых помещений, произошеел пожар, в результате которого в КЧР КБ доставлены пять человек», — рассказали в полиции. Пострадали один мужчина и четыре женщины.

Как уточняет РЕН ТВ, пожар в магазине Wildberries начался после взрыва газа.

Прокуратура республики начала проверку.

«В ходе надзорной проверки исполнения требований пожарной безопасности будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям уполномоченных органов, при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном органе.

7 марта взрыв газа произошел в двухэтажном доме 115 в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов. Следственные органы возбудили уголовное дело.