Объехавший весь мир велосипедист погиб в ДТП в родном городе

Объехавший мир израильтянин погиб в ДТП в родном городе. Рой Садан на велосипеде попал под колеса туристического автобуса, передает телеканал «Известия». От полученных травм мужчина умер через два дня в больнице. Рой Садан совершил кругосветное путешествие в 2006–2011 годах. За пять лет велосипедист проехал 66 тыс. км и посетил 42 страны.

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